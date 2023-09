Uomini e Donne, Gianni e Tina si scagliano contro Aurora ed Elio (ma il video gli da torto): il web in fiamme. «Chi si credono di essere»

Lite furiosa a Uomini e Donne. Oggi, martedì 19 settembre, Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono scagliati (senza troppe ragioni) contro Elio Servo e Aurora Tropea. Non è certo una novità ma il web reagire e ci va giù pesante contro i due opinionisti.

Gianni e Tina, vedendo Elio e Aurora ballare insieme, hanno chiesto ai due il motivo del ballo certi che i due si fossero avvicinati per parlare male di loro, così chiedono così a Maria De Filippi di vedere il filmato e ascoltare l’audio. Elio interviene per chiedere alla padrona di casa di mostrate la clip per intero senza tagli e in quel momento Tina perde le staffe e comincia a insultare il cavaliere.

UeD, scoppia la prima lite tra gli opinionisti e due partecipitanti

«Tu non hai capito quale è i tuo ruolo, non puoi sentenziare», toni esagerati e parole ancor di più. Tina e Gianni voglio smascherare i due ma invece fanno una figuraccia. Comunque, Maria non stoppa il momento ridicolo e dopo aver visto e ascoltato tutto, Gianni e Tina si scaglieranno contro Elio e Aurora anche se i due non hanno detto nulla di compromettente, ma a Elio un "pazza" di troppo verso l'opinionista scappa.

Tina: tu statti zitta che ti tappo la bocca per sempre #uominiedonne pic.twitter.com/zKwZYYyZsB — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 19, 2023

La trasmissione va avanti e Tina si scaglia anche contro Aurora: «tu statti zitta che ti tappo la bocca per sempre».

Il comportamento di Tina e Gianni verso Aurora ormai nei limiti del penalmente perseguibile. Penso che se fossero stati in un contesto normale da mo che l’avrebbero pagato sto atteggiamento da Inquisizione #uominiedonne — Martina di chi? (@Marty_dicintio) September 19, 2023

Il web però è stufo e su Twitter si scatena e anche su instagram sotto la pagina dell'account della trasmissione. «Tina e Gianni dicono cose senza senso , sono diventati cattivi e insensati per questo programma così bello» e ancora «che bullismo becero».