Paul Auster, chi era lo scrittore americano: la «Trilogia di New York», il dramma del figlio (morto per overdose di Fentalyn) e il tumore

Addio allo scrittore statunitense Paul Auster, uno dei maestri del postmodernismo americano insieme a Thomas Pynchon e Don DeLillo, che ha incentrato la propria poetica sul caso che domina l'universo, come nella «Trilogia di New York», parodia postmoderna del romanzo poliziesco, e sull'attenzione per l'inverosimile. Il romanziere, molto legato alle radici della sua famiglia ebrea, è morto all'età di 77 anni per le complicazioni dovute a un cancro ai polmoni nella sua casa di Brooklyn, come riporta il «New York Times», citando uno dei suoi amici, Jacki Lyden.

Paul Auster, morto il grande scrittore americano autore della «Trilogia di New York»: aveva 77 anni