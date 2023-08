Selen pronta per Ballando con le Stelle: «Potrei portare sensualità ed erotismo»

Selen (vero nome Luce Caponegro) ha un desiderio: scendere in pista a Ballando con le stelle, dal 21 ottobre su Raiuno. «Sarebbe davvero una gran bella sfida con me stessa».

Le rivelazioni

Al settimanale Nuovo, Selen, che nella vita gestisce un centro estetico a Ravenna, ha voluto raccontare il suo sogno: «Da quando di recente mi sono riaffacciata al mondo dello spettacolo, ho detto ai miei clienti che prima o poi dovranno prepararsia non vedermi per due o tre mesi.

C’è mancato poco che non partissi per L’isola dei famosi. Chissà se questa sarà la volta buona del ritorno in Tv».

Ma ora di mezzo c'è la Rai, c'è l'ipotesi più che concreta di essere chiamata da Milly Carlucci. «Ho ricordi molto dolci che mi legano a Ballando con le stelle. Lo seguivo quando allattavo mio figlio Gabriele...».

Il sogno

Selen ci tiene. Ci tiene «perché sono sicura che c’è tanta gente che desidera rivedermi in onda e perché sono un personaggio interessante che ha fatto parte del costume italiano. Nel mio campo sono stata un’eccellenza! E poi in Tv di sesso forse ce ne è anche troppo, ma mancano sensualità e femminilità, quell’erotismo vecchio stile che io potrei rappresentare al meglio...».

Nessun timore per giudizi o critiche da casa? Nessuna, anzi sì. Ma solo di una persona. «Mi preoccuperebbe la telefonata di mio figlio Gabriele a fine puntata! Lui è sempre molto critico con me...».