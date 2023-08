Fidanzata lascia il ragazzo dopo aver visto il film Barbie: «Non era d'accordo con i temi femministi»

Mentre il film di Barbie continua a riscuotere successo e incassi stellari, per qualcuno la pellicola non è stata solo una dolce nota tinta di rosa. Dopo la visione del lungometraggio, una coppia ha deciso di lasciarsi. La rivelazione arriva sulla piattaforma di Reddit dove una ragazza ha scritto, in forma anonima, un lungo post sulla storia conclusa tra lei e il suo fidanzato, ormai ex. Ma il film era solo un pretesto dato che il ragazzo nascondeva un segreto al quanto scioccante.

Barbie, la storia della bambola: com'è nato il suo nome e quello di Ken, chi è l'inventrice e quali sono i segreti oscuri della «Mattel»

Una donna di 23 anni ha rivelato di aver rotto con il suo ragazzo dopo aver visto il film Barbie insieme. La coppia è andata a vedere il film del momento del giocattolo targato Mattel. Il giorno dopo la proiezione, lei ha rotto con il suo ragazzo perché lui non era d'accordo con i temi femministi del film di successo con Margot Robbie.

La ragazza ha detto che il giorno dopo nessuno dei loro amici o la sua famiglia aveva avuto notizie da lui e ha iniziato a preoccuparsi e chiedere se era nel torto per averlo scaricato dopo il film: «Pensavo che avesse un posto dove andare, ma a quanto pare non ce l’aveva.

I suoi familiari e gli amici mi hanno chiamato qualche ora fa dicendo che la colpa è mia, Nessuno ha sue notizie da 24 ore».

Dreamier than ever 💖 The special edition 60th Anniversary #Barbie DreamHouse comes complete with a pool, slide, DJ booth, two exclusive dolls, and a convertible car! Only at Walmart. https://t.co/sgBbmU7mjF pic.twitter.com/bOxLDgsWhI

— Barbie (@Barbie) November 14, 2022