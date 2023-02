Renzo Rubino, età, carriera e vita privata: ecco chi è il cantante che duetta con Levante

Stasera "ospite" di Levante a Sanremo 2023 ci sarà Renzo Rubino. Il cantante arriva all'Ariston per la serata duetti Senremo. Tornerà sul quel palco a cui lui deve veramente tanto per cantare "Vivere" (Vasco Rossi). Oronzo "Renzo" Rubino è, il suo vero nome, è nato a Taranto, precisamente a Martina franca, il 17 marzo 1988 (ha 26 anni). Oltre ad essere un cantante è anche un cantautore e dunque scrive lui i testi delle sue canzoni e scrive anche per altri. La sua vita l'ha trascorsa in Puglia, ed ha mosso i primi passi nel mondo della musica in età giovane.

Renzo Rubino chi è

Il 2011, è l'anno del primo album di Renzo Rubino che si intitola "Pianafrasando". Prima di esibirsi sul palco dell'Ariston, Rubino ha aperto alcuni concerti in giro per l'Italia e si è esibito su palchi un po' più piccoli di Sanremo. Il 2013 è l'anno di "Poppins", secondo album del cantante pugliese che lo consacra. Il singolo "Postino (amami uomo)" viene portato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani dopo aver superato le selezioni dell'area Sanremo. Il suo brano è stato un successo che gli ha garantito il terzo posto nella classifica finale dei giovani e il Premio della Critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini". Nel 2014 Renzo Rubino torna a Sanremo ma nella categoria campioni. I brani portati dal cantautore pugliese sono: "Ora" e "Per sempre e poi basta". Il brano "Ora" si piazza al terzo posto, "Per sempre e poi basta" ottiene invece il premio Miglior arrangiamento sezione campioni. Il 2014 è anche l'anno del suo terzo album: "Secondo Rubino".

Nel 2015 e nel 2016 Renzo Rubino non ha pubblicato nuovi album o singoli, ma è tornato con il suo ultimo album, intitolato "Il gelato dopo il mare" nel 2017. L'anno successivo, Rubino, partecipa al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Custodire". In quell'occasione si è piazzato in 13esima posizione nella classifica generale. Gli ultimi lavori di Renzo Rubino e Sanremo 2023 Dal 2018 ad oggi non sono stati pubblicati altri album, ma cinque singoli: "Il segno della croce" (2018); "Dolcevita" (2019); "Porto Rubino" (2020); "Lasciami stare" (2021); "Giocare" (2021).

Instagram Renzo Rubino su instagram conta più di 17 mila followers, con cui condivide gli aggiornamenti della sua carriera e momenti della sua vita privata.

Renzo Rubino tornerà, per la gioia dei suoi fan, sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. La sua presenza è attesa durante serata cover.