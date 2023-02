Baustelle, chi sono e quale è il significato del loro nome: stasera il duetto con i Coma Cose

Stasera nei duetti Sanremo i Coma Cose ospitano i Baustelle. I Baustelle sono un gruppo musicale indie rock italiano, formatosi nel 1996 a Montepulciano, in Toscana in provincia di Siena. Dal 2005 la formazione del gruppo si è stabilizzata a tre elementi: Francesco Bianconi (voce e chitarra), Rachele Bastreghi (basso e cori) e Claudio Brasini (batteria e programmazione).

Baustelle, chi sono

Francesco Bianconi e Claudio Brasini da adolescenti facevano i chitarristi nello stesso gruppo musicale dalle influenze anni sessanta, The Subterraneans, insieme ad altri due ragazzi di Abbadia di Montepulciano. Nel 1997, sulla scia di gruppi come Sonic Youth e Smashing Pumpkins, Bianconi decide di inserire una presenza femminile nel gruppo, provinando una giovanissima Rachele Bastreghi. Del gruppo faceva parte anche il tastierista e arrangiatore elettronico Fabrizio Massara. La sezione ritmica del gruppo (batteria e basso) non resterà mai la stessa nel corso della storia della band.

Significato del nome

Il gruppo cambia nome in Baustelle, termine tedesco che significa "cantiere", "lavori in corso", scelto sfogliando un dizionario italiano-tedesco dopo una lunga ricerca su diversi testi stranieri. Lo stesso Bianconi riferirà che il nome è stato scelto per alcune curiose caratteristiche: contiene la parola "stelle", l'ironica onomatopea "bau" ed "elle", che in lingua francese significa "lei".

Il genere musicale

Il frontman del gruppo toscano si è ispirato principalmente a musicisti degli anni '60 statunitensi, ma il suo stile è stato influenzato anche da cantautori come Fabrizio De André e Franco Battiato. I testi dei Baustelle trattano numerose tematiche sociali spesso anche in chiave ironica. Fra i vari riconoscimenti ricevuti dalla band una Targa Tenco e un disco di platino per l'album Amen, diversi dischi d'oro, il Nastro d'argento alla migliore canzone originale per Piangi Roma dalla colonna sonora del film Giulia non esce la sera (per cui ottenne anche la nomination in due categorie al David di Donatello) e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'album Fantasma.

Gli album

La loro discografia è lunga e il gruppo, ad oggi, è ancora in attività e con un album in uscita nel 2023, per la precisione il 14 aprile, che si chiamerà "Elvis", in onore del cantante americano Elvis Presley. I Baustelle hanno pubblicato otto album studio, se si esclude quello in uscita, un live e una colonna sonora. Ecco una lista della loro discografia:

Sussidiario illustrato della giovinezza (2000); La moda del lento (2003); La malavita (2005); Amen (2008); I mistici dell'occidente (2010); Fantasma (2013); L'amore e la violenza (2017); L'amore e la violenza - Vol.2 (2018).

Sanremo 2023

La band toscana ha annunciato, a distanza di cinque anni, il proprio ritorno con l'album "Elvis" (2023). I Baustelle, nel mese di febbraio 2023, faranno la loro prima apparizione al teatro Ariston per la serata cover del Festival di Sanremo 2023. Il trio si esibirà insieme ai Coma_Cose.