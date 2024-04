Chi è Milena Vukotic: età, figli, marito, altezza. L'attrice a La Volta Buona: «Felice come una bimba per il David»

Dal racconto del premio alla carriera ai David di Donatello ai pochi rimpianti della sua vita, Milena Vukotic si è raccontata oggi a "La volta buona". Ospite di Caterina Balivo su Rai 1, l'attrice ha parlato dell'emozione di ricevere un riconoscimento simile e dei suoi prossimi progetti lavorativi, tra teatro e cinema.

L'intervista

«Come mi preparo per questo David di Donatello? Non mi preparo perché non ci capisco più niente.

Sto facendo lo spettacolo e penso solo a quello. Mi sembra una cosa talmente fantastica. Ci sarà una dedica speciale, ma non posso dirla ora. Il vestito sarà un vestito chiaro, lungo, bello, l'ho già scelto. Gioielli? Forse no». Così Milena Vukotic, ospite oggi a "La volta buona". In occasione del premio alla carriera che riceverà il prossimo 3 maggio, l'attrice ha raccontato i preparativi e le emozioni di questo storico traguardo. «Non ci credo ancora. È talmente importante che mi sento come una bambina che sta aspettando la caramella. Sono molto molto felice. Il discorso? Non l'ho ancora scritto».

Spazio poi alla sua carriera, tra pochi rimpianti e tanti momenti felici. «Tutto quello che facciamo è importante. Ogni cosa che facciamo è un'esperienza di vita. Mi tengo stretta tutto», ha detto l'attrice prima di spegnere le candeline per il suo compleanno. In compagnia di Salvatore Marino e Maximilian Nisi, con cui divide il palco a teatro in questi giorni, Milena Vukotic ha poi parlato dello spettacolo che sta portando in scena in tutta Italia.