Eros Ramazzotti, età, vita privata e carriera: il cantante raggiunge Ultimo all'Ariston per la serata dei duetti

Stasera duetti Sanremo. Eros Ramazzotti, il prossimo nonno rock, arriva all'Ariston pronto a esibirsi in "coppia" con Ultimo in un Medley di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, età e famiglia

Eros Ramazzotti nasce a Roma il 28 ottobre 1963 e ha 59 anni. In pochi lo sanno ma il suo vero nome (completo) è Eros Luciano Walter Ramazzotti. Figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e di Raffaela Molina, casalinga, originari lui della provincia di Viterbo, lei di quella di Vibo Valentia, Eros cresce nel quartiere periferico di Roma sud-est Cinecittà, nel comprensorio di case popolari Lamaro.

Suo padre era musicista e cantante amatoriale. Sin da giovane, Eros mostra una precoce predisposizione per la musica interessandosi prima allo studio del pianoforte e poi della chitarra, avvalendosi di due suoi amici del suo quartiere, uno chitarrista jazz, l’altro intrattenitore di piano bar.

La carriera

Dopo la licenza media, fa domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma viene respinto. Si iscrive allora a ragioneria nell’istituto dirimpetto a casa sua, ma dopo tre anni frequentati con scarso interesse e profitto abbandona gli studi. La difficile vita di periferia lo spinge a sviluppare, in adolescenza, un carattere chiuso: alla compagnia dei coetanei preferisce quella del suo cane Billy, un pastore belga, ma la traumatica fine del suo compagno di banco Ivano, morto in un incidente stradale dopo aver consumato una dose di eroina, lo spinge a puntare sulla passione per la musica per evitare di cadere nel tunnel della droga come molti ragazzi del suo quartiere.

Nel 1981 Eros partecipa al concorso “Voci Nuove” del Festival di Castrocaro, con la canzone “Rock ’80“: prima della manifestazione si esibisce, con altri giovani talenti, davanti a vari rappresentanti delle case discografiche. L’anno seguente è a “Un disco per l’estate” con la canzone “Ad un amico” e, in questo stesso periodo, viaggia per l’Italia promuovendo la sua musica. È il 1984 quando calca il palco del Festival di Sanremo, con il brano “Terra promessa“, tra le “Nuove proposte”: porta a casa la vittoria. Torna a Sanremo nel 1985, stavolta tra i “Big“, con “Una storia importante“: arriva sesto, ma a livello discografico è un trionfo.

Eros ha venduto oltre 60 milioni di dischi e collezionato collaborazioni con star come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Quindici gli album in lingua italiana pubblicati in carriera, cinque le raccolte e innumerevoli i tour in tutto il mondo. Eros ha cantato anche in spagnolo: nel 2019 ha realizzato il singolo Per le strade una canzone insieme al cantante portoricano Luis Fonsi.

Mogli e figli

Eros Ramazzotti, nella metà degli anni Ottanta, si fidanza con Donatella Giussani, che compare al suo fianco nella copertina del disco “In certi momenti” del 1987, a cui dedica “Ti vorrei rivivere”. Il cantante conosce nel 1995 Michelle Hunziker, della quale si innamora subito: dal legame nasce, nel 1996, Aurora Ramazzotti, che a breve diventerà mamma. Si sposano nel 1998, al Castello Odescalchi di Bracciano, ma si separano nel 2002, per poi divorziare nel 2009.

A maggio del 2009 Eros si fidanza con Marica Pellegrinelli: il 2 agosto del 2011 nasce la loro prima figlia, Raffaela Maria. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sposano nel giugno del 2014, con rito civile, a Milano. Festeggiano qualche giorno dopo a Monterotondo di Gavi, in Piemonte. Nasce il 14 maggio del 2015 Gabrio Tullio. La coppia si separa nel luglio del 2019.

Ora Eros è single e anche Michelle, stando ai fatti reali, e i sognatori vorrebbero solo vederli di nuovo insieme. Intercettati da alcuni passanti i due qualche giorno fa si sono fermati a chiacvchierare, Eros condivide tutto sui social. Nel breve video si vede Eros cantare con i due sconosciuti Più bella cosa dedicandola a Michelle Hunzkier che ride felice ma anche un po' imbarazzata. Insomma bellli son belli insieme, ora anche sereni e felici....