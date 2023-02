Ditonellapiaga, età, carriera, vero nome e vita privata: chi è l'artista che duetta con i Colla Zio?

Dopo la scorsa edizione del Festival dove ha partecipato come Big in gara assieme a Donatella Rettore, Ditonellapiaga torna all'Ariston. Stasera in tv la cantante si esibirà nei duetti Sanremo assieme ai Colla Zio per la cover "Salirò" (Daniele Silvestri)

Ditonellapiaga: chi è?

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è nata a Roma il 5 febbraio del 1997. Nasce e cresce nel quartiere Prati, attualmente vive coi i genitori nella zona de La Giustiniana. Frequenta il liceo Statale Terenzio Mamiani a Roma ma con i ragazzi di Roma Nord non c'entra nulla. Appassionata di musica fin dall’infanzia, Margherita muove i primi passi nella scena musicale da adolescente.

La carriera

Suona nei locali romani. Nel 2019 esce il suo primo singolo, Parli, che riscuote un discreto successo nell’ambiente urbano contemporaneo. Nel 2020 Ditonellapiaga si impone pubblicando diversi singoli e il suo primo EP: Potenziale sprecato. Con un occhio alla condizione femminile nel mondo di oggi, e con una mistura di generi, tra l’underground e il pop internazionale, Ditonellapiaga sarà a Sanremo 2022, insieme a Donatella Rettore. L’artista 24enne si ricollega al genere dell’Indie Italiano e vanta una scrittura potente ed estremamente sicura di sé. E anche il look non è da meno. Caratterialmente, Ditonellapiaga si descrive come una rivoluzionaria, una persona atipica e dotata di una buona dose di follia. Sin da bambina, desiderava entrare a far parte del mondo della musica, al quale si era avvicinata ascoltando le più famose popstar a stelle e strisce. La sua passione è nata mentre era parte degli scout e se ne stava con la sua chitarra nei boschi. Ai tempi del liceo, la cantautrice ha fatto parte di svariate band create con gli amici che condividevano il suo stesso sogno.

A partire dal 2020, ha iniziato a collaborare con Diski Belli/BMG Italy e, da allora, i suoi brani sono sempre riusciti a ottenere streaming elevati su YouTube e a svettare nelle classifiche di Spotify. L’ultimo singolo scritto insieme a Fulminacci, ad esempio, ha raggiunto oltre 44.760 visualizzazioni su YouTube in appena un mese.

Perché si chiama così?

Come spesso ha raccontato, Ditonellapiaga ha ammesso più volte di aver studiato poco e di aver appreso tutto ciò che conosce attraverso la pratica e il suonare in gruppo. ma perché si chiama così? Ditonellapiaga o Dito Nella Piaga alias Margherita Carducci ha dichiarato che il nome artistico, così originale, è nato su Instagram: «non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica - spiega in un'intervista rilasciata a Rolling Stones - Su Instagram, che per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto».

Instagram

Per quanto riguarda Instagram, Ditonellapiaga vanta un seguito di oltre 8.200 followers tra i quali figurano artisti come Gaia, Arisa o Motta. La cantautrice, inoltre, viene seguita sui social anche da personaggi come Beatrice Grannò, Ilaria Rossi e Federico Cesari. Nella bio di Instagram, inoltre, l’artista ha scritto: «Penso quel che mi passa per la testa. Scrivo quel che mi passa per le mani».

Fidanzato

Al momento, non si hanno notizie circa la vita sentimentale di Ditonellapiaga: non è noto, infatti, se la cantautrice abbia un fidanzato né quale sia – eventualmente – la sua identità. Sappiamo tuttavia che a Roma frequenta molto la scena artistica cittadina e ha trascorso alcune serate anche con Victoria De Angelis dei Maneskin.