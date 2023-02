Manuel Agnelli, età, storia e vita privata: chi è la compagna che gli fa da stylist? stasera il produttore duetta con Gianmaria

Serata duetti Sanremo arriva Manuel Agnelli. Stasera lo storico frontman degli Afterhours arriva all'Ariston per esibirsi con gIANMARIA in "Quello che non c'è" (Afterhours)

Manuel Agnelli, chi è

Il produttore e cantante nasce a Milano il 13 marzo del 1966. Manuel Agnelli ha 56 anni. Cresce a Corbetta, un piccolo paese di provincia, e sviluppa fin da ragazzo una grande passione per la letteratura, la musica e l’arte in generale. E non è un caso. Infatti, se il padre di Manuel è il presidente dell’Associazione commercio e turismo di Abbiategrasso, la madre invece è una pittrice di successo, diventata poi insegnante. E proprio grazie ai suoi genitori, già da piccolo Manuel acquisisce una spiccata sensibilità artistica.

La carriera

Inizia la sua carriera nel 1985 fondando il gruppo Afterhours che rilascia il suo primo singolo, My Bit Boy, l’anno successivo. Nel 1986 esce il primo album della band, di cui è frontman, All the Good Childern. Agnelli appare in TV per la prima volta nel 1993 in un’esibizione insieme al gruppo La Crus. Alla fine degli Anni ’90 inizia a lavorare come produttore discografico con diversi artisti, tra cui Patty Pravo.

Gli Afterhours

Nel 2006 è in tour con gli Afterhours tra Stati Uniti e Canada. Nel 2009 il gruppo presenta a Sanremo il brano Il paese è reale a cui partecipano diciannove artisti della scena indipendente italiana. Quando parlamo degli Afterhours parliamo di una delle prime e più longeve espressioni dell’indie italiano. Il gruppo nasce a Milano dall’iniziale formazione di Manuel Agnelli, Paolo Cantù, Lorenzo Olgiati e Alessandro Pelizzari rispettivamente voce, chitarra, basso e batteria del gruppo. La band prende nome dal celebre brano omonimo della band di Lou Reed The Velvet Underground.

Nel 2016 è tra i giudici di X Factor, ruolo in cui viene riconfermato anche in tutte le edizioni successive, ad eccezione di quella del 2019 in cui è lui a scegliere di non voler partecipare.

Vita privata

Agnelli non è sposato ma da più di vent’anni ha una relazione con Francesca Risi. Si sa pochissimo della donna se non che ha origini lombarde e che è lei a curare il look di Manuel Agnelli prima di ogni apparizione pubblica. La coppia si è conosciuta in una vineria in cui la Risi lavorava agli inizi del 2000. Nel 2005 la coppia ha una figlia di nome Emma.