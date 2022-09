Regina Elisabetta, diretta funerali: i principini George e Charlotte seguiranno la bara. Buckingham Palace diffonde ritratto inedito

Ci saranno anche i principini George e Charlotte, di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea di successione al trono britannico, fra i componenti della famiglia reale che seguiranno nelle prossime ore il feretro della regina Elisabetta nel breve corteo dalla Westminster Hall all'abbazia di Westminster per il solenne funerale di Stato. Lo riferiscono i media citando il programma ufficiale del cerimoniale diffuso a tarda sera dal palazzo. I due figli del neo erede al trono William e di Kate, principe e principessa di Galles, assisteranno poi pure al rito delle esequie della sovrana scomparsa - loro bisnonna - in chiesa. Non ci sarà invece il fratellino Louis, di soli 4 anni. I due bisnipoti più grandi, simbolo della continuità dinastica futura in casa Windsor, ma assenti finora a tutti gli eventi funebri pubblici seguiti alla morte di Elisabetta I l'8 settembre, erano soliti rivolgersi alla bisnonna-regina con il nomignolo di «Gan Gan», come ricordano i giornali del Regno. La processione dietro il catafalco sarà guidata ancora una volta da re Carlo III; primogenito e successore della sovrana defunta, con la regina consorte Camilla; seguiranno nell'ordine dai fratelli Anna, Edoardo e Andrea; quindi Willam e Kate con al fianco George e Charlotte; quindi il secondogenito di Carlo, Harry e la consorte Meghan, duca e duchessa di Sussex.

Il funerale

La salma di Elisabetta lascerà oggi la Westminster Hall alle 11,44 (ora italiana) e sarà posta sull'affusto di cannone della Marina sul quale furono già condotti alla sepoltura sua madre e suo padre. Alle 11,52 arriverà al West Gate, l'ingresso principale dell'Abbazia, che sarà l'unica a varcare. Tutti gli invitati al funerale saranno già entrati da ingressi laterali.

In chiesa l'attenderanno i grandi del mondo: capi di stato e di governo, re e regine venute a renderle l'estremo omaggio. Ma ci saranno anche i domestici più fedeli e le 200 persone comuni che la Regina aveva incluso nella honours list per il suo 96° compleanno: molti sono medici, infermieri e volontari che hanno lottato contro il Covid.

Il momento più commovente sarà quello in cui un trombettiere suonerà The Last Post, la struggente melodia che si esegue ai funerali dei soldati, per salutare chi ha fatto il proprio dovere e può ora riposare in pace. Quando l'ultima nota sarà svanita nell'aria della chiesa, cominceranno i due minuti di silenzio dell'intero paese. Anche gli autobus pubblici si fermeranno, e spegneranno i motori.

Elisabetta lascerà l'Abbazia nella quale si è sposata, è stata incoronata e ha ricevuto l'ultima benedizione alle 13, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale. Un ringraziamento al paese da parte del re Carlo III ha chiuso la giornata di vigilia: «Negli ultimi dieci giorni, mia moglie ed io siamo stati così profondamente toccati dai tanti messaggi di cordoglio e sostegno che abbiamo ricevuto da questo Paese e da tutto il mondo».

Il ritratto inedito

Un ritratto inedito della regina è stato rilasciato da Buckingham Palace alla vigilia del suo funerale, riporta il Guardian. La foto, scattata a maggio prima delle celebrazioni del Giubileo di platino, mostra la monarca sorridente al Castello di Windsor. Elisabetta indossa la sua collana di perle a tre fili preferita, orecchini di perle e la spilla con acquamarina e diamanti regalo per il 18ø compleanno, nel 1944, di suo padre Giorgio VI. L'immagine è stata scattata dal fotografo Ranald Mackechnie, che ha anche realizzato il ritratto della sovrana per il Giubileo.