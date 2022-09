Funerali Elisabetta, sarà sepolta con una corona funebre che simboleggia l'amore con Filippo: la volontà di Re Carlo III

Per volere del nuovo re Carlo III, la madre, la regina Elisabetta II, dopo i funerali verrà sepolta con una corona funebre, la quale omaggerà in maniera toccante, l'eterno legame con il defunto marito della regina, il principe Filippo.

La corona che simboleggia il legame con Filippo

Al suo ingresso a Westminster una corona di fiori era adagiata sulla bara della defunta monarca. Nella composizione floreale era presente un rametto di fiori risalente addirittura al matrimonio con Filippo, con il quale la regina ha condiviso più di 73 anni di matrimonio. La corona di fiori, su richiesta del Re, è stata messa insieme con materiali riciclabili e sarà sepolta con Elisabetta nella Cappella di San Giorgio Windsor. I fiori per la corona sono stati direttamente colti dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House.

Presente un fiore di mirto tagliato da una pianta cresciuta proprio da un rametto che componeva il bouquet della regina il giorno del suo matrimonio, simbolo di un matrimonio felice. Sono inclusi anche la quercia inglese per simboleggiare la forza dell'amore, i pelargoni, le rose da giardino, l'ortensia autunnale, il sedum, le dalie e la scabiosa. Molti di quei fiori avevano un significato speciale, un omaggio alla storia d'amore con il principe Filippo. Per esempio i fiori di dalia simboleggiano un legame duraturo e un impegno per tutta la vita tra due persone. Al funerale del principe Filippo, la regina scelse personalmente i fiori che adornavano la bara del suo defunto marito.

