Regina Elisabetta funerali, il Papa non ci sarà: al suo posto il ministero degli esteri del Vaticano

Città del Vaticano - Ai funerali della Regina Elisabetta - come inviato speciale del Papa - ci sarà monsignor Paul R. Gallagher. Il ministro degli esteri del vaticano. Appena tornato dal viaggio in Kazakhstan, ha ripreso un aereo per Londra per essere tra i capi di Stato che presenzieranno al funerale alla cattedrale di Westminster. Nei giorni scorsi il Papa ha inviato un messaggio a Carlo III ricordando con affetto e grande stima la madre, Queen Elizabeth, un esempio di unità e moralità per tutto il mondo. In questi giorni sono state diverse le messe celebrate in suffragio della regina defunta. Tra queste la messa celebrata a Malta dall'arcivescovo Charles Scicluna che la ha definita un reale esempio di leadership mondiale, spiegando che tutta la sua vita è stata improntata a guidare il popolo con l'esempio e non in pompa magna.

