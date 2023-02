Ornella Vanoni, età, marito, amanti e figli: stasera duetterà con Gino Paoli a Sanremo?

Amata da tutti, stasera in tv, Ornella Vanoni, sarà ospite di Amadeus a Sanremo 2023. Da big arriva al Festival per ben otto edizioni, raggiungendo il 2º posto nel 1968 (con Casa bianca) e piazzandosi per ben tre volte al 4º posto, nel 1967 (con La musica è finita), nel 1970 (con Eternità) e nel 1999 (con Alberi). Nel 2022 le viene conferito il Premio Tenco Speciale creato appositamente per l’artista. E sempre stasera, a Sanremo ci sarà ospite anche Gino Paoli e in molti sognano il duetto tra i due artisti.

Gino Paoli, età, moglie, i 5 figli da tre donne diverse (una è Stefania Sandrelli) e il tentato suicidio: tutto sull'ospite di stasera di Sanremo 2023

Ornella Vanoni, chi è: età e carriera

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni ha 88 anni ed è figlia di un industriale farmaceutico. Durante l'adolescenza è cresciuta in Svizzera, Francia e Inghilterra. Nel 1953 torna a Milano e si iscrive all'Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, interessata a intraprendere una carriera nel mondo della recitazione. Qui entrerà nelle grazie del suo maestro, tanto da iniziare una relazione con quest'ultimo della durata di un anno. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo come attrice risale al 1956. Invece, si esibirà per la prima volta in qualità di cantante in occasione della prima rappresentazione al Piccolo de I Giacobini di Federico Zardi, datata 13 aprile 1957.

Sanremo 2023, scaletta serata per serata. Cantanti: martedì Mengoni, Elodie e Ultimo; mercoledì Madame, Tananai e Giorgia

Il suo talento viene riconosciuto dai più importanti autori italiani, che non mancano di destinare le proprie canzoni alla sua voce; tra i nomi figurano personaggi cardini della cultura musicale italiana come Fabrizio de André, Lucio Dalla, Gino Paoli, Renato Zero, Eros Ramazzotti. Ad oggi sono oltre 40 gli album pubblicati. Il primo, intitolato come il suo nome, è stato pubblicato nel 1961. Nel 2021 invece l’ultima uscita chiamata Unica. In questi lunghi anni del resto sono stati davvero tantissimi i suoi successi: Quei giorni insieme a te, Dettagli, A un certo punto. E ancora: E poi…la tua bocca da baciare, insomma un lungo elenco di pezzi che hanno contrassegnato un pezzo di storia della musica italiana.

Depeche Mode, la band ospite a Sanremo senza Fletch: come è morto Andy Fletcher? Età, vita privata e carriera dei componenti

Vita privata

Il primo grande amore di Ornella è stato alla giovane età di 19 anni quando ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine con il regista Giorgio Sthreler, volto noto nel mondo dello spettacolo. Nel 1960 Ornella intraprende una relazione con Gino Paoli, dando inizio a un amore tormentato e difficile che non durerà molto. Anni dopo la fine della loro relazione, la Vanoni dichiarerà di aver persino perso un figlio da Paoli. Un altro aborto contraddistinse, questa volta volontario, come ha detto la stessa artista: Sempre nel 1960 Ornella sposa l'impresario teatrale Lucio Ardenzi, con cui si separerà nel 1962, dopo la nascita del figlio Cristiano. In particolare, con quest'ultimo i rapporti non sono mai stati sereni, a causa soprattutto della carriera dell'artista che l'ha spesso condotta lontano dalla famiglia. A dire della cantante, quel matrimonio fu un errore: «Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine», ha raccontato a La Repubblica. Tra i suoi amori anche Hugo Pratt. Tra le curiosità sul suo conto, ha rivelato di aver sofferto di depressione per tre volte e di assumere regolarmente psicofarmaci su consiglio del suo psicologo.