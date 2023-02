Depeche Mode, la band ospite a Sanremo senza Fletch: come è morto Andy Fletcher? Età, vita privata e carriera dei componenti

Stasera all'Ariston come ospiti d'onore al Festival di Sanremo 2023 ci saranno anche i Depeche Mode, la band inglese fondata nel 1980. Per i piu' giovani che si stanno chiedendo chi sono diamo giusto qualche titolo delle loro canzoni. Enjoy the silcence, Just can’t get enough, People are People e Personal Jesus ebbene si, questi brani sono proprio loro. Il gruppo, come detto, si è formato nel 1980, oltre quarant’anni fa, a Basildon, circa 40 km a est di Londra. L’idea di Fletch con Clarke si rivelò vincente sin da subito: la musica dei Depeche Mode funzionava e la band riscosse consensi sin dalle prime canzoni, senza poi mai perdere la sua aura mistica durante tutto l’arco della carriera. Fino ad arrivare al giorno d’oggi, fino al palco dell’Ariston.

Depeche Mode, la band inglese che piace a tutti

La forza dei Depeche Mode è la capacità di abbracciare più generi musicale tramite l’utilizzo del sound elettronico, con grandi attenzioni al rock, alla new wave alla musica dance. Un genere che era innovativo ai tempi e che convince ancora oggi: all’attivo i Depeche Mode contano 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 14 album in studio, 4 live e 6 raccolte.

Chi sono i componenti

I Depeche Mode hanno avuto diversi cambi di formazione nel corso degli anni. Oltre a Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere), la band originaria comprendeva anche Vince Clarke (tastiere, chitarra, cori, drum machine), il quale ha lasciato il gruppo nel 1981 per fondare gli Yazoo con Alison Moyet e in seguito gli Erasure con Andy Bell, ed Andy Fletcher chiamato anche Fletch (tastiere, basso e portavoce).

Dopo l’addio di Clarke, Alan Wilder (tastiere, batteria, cori, basso, pianoforte, percussioni) si è unito alla band nel 1982 per poi lasciarlo nel 1995, in seguito l’attività è proseguita come trio fino alla morte di Fletch, avvenuta meno di un anno fa.

Come è morto Fletch?

Era il 26 maggio 2022 quando i Depeche Mode annunciavano con sgomento la prematura e improvvisa scomparsa di Andrew Fletcher, per tutti Fletch, trovato senza vita nella sua casa londinese all’età di 60 anni. Lo storico tastierista e papà del gruppo (insieme a Vince Clarke) ha lasciato la moglie e due figli oltre che i suoi colleghi.

La disserzione ortica cosa è

Come è morto Fletch? Inizialmente le cause della morte di Andy Fletcher non erano state rese note. Sono stati poi Martin Gore e Dave Gaham, circa un mese dopo l’annuncio della scomparsa e su richiesta della famiglia, a rivelare cosa fosse successo all’amico Fletch. La moglie Gráinne Mullan, insieme al tastierista da oltre trentacinque anni, e i due figli della coppia Meghan e Joe, hanno scelto dunque di far comunicare alla band quale sia stato il tragico destino di Fletch. Andy Fletcher è morto a causa di una dissezione aortica, «è deceduto naturalmente e senza sofferenze prolungate».

La dissezione artica è una malattia vascolare relativamente rara e gravata da un’alta mortalità se non trattata con chirurgia d’urgenza. Si verifica quando una lesione dello strato più interno della aorta consente al sangue di fluire tra gli strati della parete aortica, costringendoli a separarsi. Si tratta di eventi rari, ma possono manifestarsi sia in uomini che in donne attorno ai 60-70 anni.