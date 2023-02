Modà, componenti, età e carriera. Il cantante Kekko vuole portare la band a un successo sul palco dell'Ariston

I Modà sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2002 a Milano, il nome deriva da una discoteca di Erba, in provincia di Como in Lombardia. Il gruppo sale sul palco di Sanremo 2023 con la canzone «Lasciami». Non è la prima volta all'Ariston: i Modà hanno partecipato nel 2005 con il brano "Riesci a innamorarmi". Questa volta la band vuole entrare almeno tra i primi cinque nonostante la posizione attuale.





Il gruppo e il successo

I Modà nascono nel 2002, il gruppo musicale è composto da: Kekko Silvestri, voce e pianoforte; Enrico Zapparoli, chitarra; Diego Arrigoni, chitarra; Stefano Forcella, basso; Claudio Dirani, batteria. Il primo Ep viene pubblicato nel 2003 con all’interno solo 6 brani. Si esibiscono in vari locali e vengono poi notati da un direttore artistico che li porta al programma Rai 1 "Con tutto il cuore" e con la canzone "Ti amo veramente" conquistano il pubblico.



Nel 2005 arrivano a Sanremo con "Riesci a Innamorarmi" poi nel 2011 arriva il successo con l'album "Viva i Romantici". Sempre nel 2011 tornano a Sanremo con il brano "Arriverà" in duetto con Emma e si piazzano secondi. A Sanremo 2013 arrivano terzi con "Se si potesse non morire". Dopo pubblicano altri due album " Passione maledetta" (2015) e dopo una pausa, "Testa o croce" (2019).

Modà, chi è Kekko Silvestri: vita privata e famiglia

Il gruppo è capitanato da Francesco, in arte Kekko Silvestri. Francesco nasce a Milano il 17 febbraio 1978, ma cresce a Sant'Antimo (Napoli). È cugino di Daniele Silvestri, nonostante sia nato a Milano la famiglia è di origini del sud, il padre napoletano e la madre calabrese. Da 18 anni è legato alla moglie Laura, un amore vissuto sempre lontano dai riflettori perché entrambi tengono molto alla loro privacy. I due nel 2011 hanno avuto la figlia Gioia e si sono sposati in un'intima cerimonia in Sardegna.