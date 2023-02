Mara Sattei, età, vita privata e Instagram: tutto sulla cantante di Fiumicino in gara a Sanremo 2023

Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, partecipa a Sanremo 2023 con il brano "Duemilaminuti". Mara è una cantante italiana di 27 anni (classe 1995). Dopo la partecipazione alla tredicesima edizione di Amici di Maria Maria De Filippi, ha scalato le classifiche italiane e collaborato con importanti artisti italiani come Carl Brave, Gazzelle, Giorgia, Tananai, Fedez. Partecipa a Sanremo 2023 con il brano "Duemilaminuti".

Mara Sattei, chi è

Mara Sattei, vero nome Sara Mattei, è una cantante e musicista italiana nata a Fiumicino il 28 aprile 1995, ha 27 anni. La madre è cantante gospel e lei si appassiona alla musica sin da bambina studiando pianoforte e canto. Il fratello è un noto produttore musicale "Thasup" e ha prodotto alcune sue canzoni.

Nel 2008 apre il suo canale Youtube in cui pubblica cover di brani e poi partecipa ad Amici 13. Nel 2014 pubblica il primo EP dal titolo “Frammenti: Acoustic Covers N.1”. Nel 2019 sceglie il nome d'arte Mara Sattei (invertendo le iniziali del suo nome) e inizia a collaborare con il fratello "Thasup". Il 14 gennaio 2022 è arrivato l’album di debutto “Universo”, seguito dalla sua prima tournée e nell’estate 2022 è uscita “La dolce vita” insieme a Fedez e Tananai, diventata un vero e proprio tormentone.

Mara Sattei, fidanzato ed età

La cantante ha 27 anni e non si sa molto sulla sua vita privata. Durante la scuola di Amici aveva svuto una storia con il rapper Danny La Home, finita una volta usciti dalla scuola. In passato si era vociferato anche di un flirt con Marracash, l’ex di Elodie ma entrambi i diretti interessati non hanno mai confermato. Al momento non è noto se sia fidanzata o single, ma c’è chi giura che abbia una relazione con un personaggio al di fuori del mondo dello spettacolo.

Nonostante la fama crescente, la cantante de La dolce vita continua ad essere una persona estremamente riservata e su Instagram (dove ha quasi 400mila follower) non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Nè sui social e né nelle varie interviste che ha rilasciato, Mara Sattei ha parlato della sua vita sentimentale, dimostrando di voler tenere questa sfera della sua vita lontana dai riflettori.

Il tema della vita sentimentale di Mara Sattei è tornato in auge proprio grazie alla canzone che ha presentato sul palco dell’Ariston, Duemilaminuti, che parla proprio di una tormentata storia d’amore, una relazione tossica che ha portato la protagonista ad annullarsi completamente per la persona amata, salvo poi capire che quello non è veramente amore. In molti, dunque, si sono chiesti se la canzone avesse un riferimento specifico, ma in realtà si tratta di un brano scritto per Mara Sattei da Damiano David, un tema che la cantante ha voluto portare in scena, ma che non sembra avere uno sfondo biografico.