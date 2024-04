Mint Butterfield, scomparsa in California la figlia sedicenne di due miliardari della Silicon Valley: recentemente aveva minacciato di suicidarsi

È scomparsa in California Mint Butterfield, figlia del canadese Stewart Butterfield - ex amministratore delegato di Slack - e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. Vista l'ultima volta domenica a Bolinas, in California, la sedicenne potrebbe essere scappata in uno dei quartieri più pericolosi di San Francisco.

La scomparsa

La figlia adolescente del miliardario cofondatore della società di software Slack Technologies è scomparsa e la Polizia teme che potrebbe essere scappata in uno dei quartieri più pericolosi di San Francisco.

Lo riportano i media statunitensi. La 16enne Mint Butterfield è la figlia del canadese Stewart Butterfield - ex amministratore delegato di Slack - e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. La ragazza è stata vista l'ultima volta domenica a Bolinas, in California, e sua madre ha denunciato la sua scomparsa lunedì, secondo i media locali. Le autorità temono che si trovi nel quartiere Tenderloin di San Francisco, a circa 50 km da Bolinas, ha detto alla Nbc News un funzionario delle forze dell'ordine a conoscenza del caso. Funzionari locali hanno affermato ai media che l'adolescente ha fatto in passato uso di droga ed è noto che frequenta il Tenderloin, una zona ad alto tasso di criminalità notoriamente legata al mondo della droga. Secondo la Nbc, la 16enne viveva con la madre al momento della sua scomparsa e frequentava un collegio privato locale.

La denuncia

Come riportato dal Marin County Sheriff's Office, lunedì mattina intorno alle 09.02 la madre di Mint, Caterina Fake, avrebbe denunciato la scomparsa della figlia, vista l'ultima volta intorno alle 22 del giorno prima nella loro casa di Bolinas. Secondo la sua tesimonianza, la ragazza avrebbe lasciato la residenza con una valigia durante la notte o la mattina presto. Non chiaro al momento come la sedicenne avrebbe fatto, considerando che non aveva accesso a un veicolo o a un telefono. Secondo la polizia, Fake e Mint condividono anche una casa a San Francisco e si ritiene, sulla base delle dichiarazioni della madre, che Mint possa essere partita per il quartiere Tenderloin di San Francisco. Esclusa al momento l'ipotesi di rapimento. L'ufficio dello sceriffo sta infatti considerando la vicenda come un caso di un minore scomparso volontariamente, a "rischio" però a causa di una precedente minaccia di suicidio. I deputati della contea di Marin hanno inserito Mint nel sistema delle persone scomparse e non identificate (MUPS) e hanno inviato volantini del bollettino All Points alle forze dell'ordine circostanti con una descrizione e una fotografia di Mint.