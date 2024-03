Ilaria Capponi e la battuta di Platinette sul "sedere basso", la modella: «Ho subito body shaming in diretta tv. Sono alta 1.80 e porto la 42 e mi chiamano curvy»

La frase sul corpo di Ilaria Capponi, poi le scuse di Platinette, quelle mai arrivate di Guillermo Mariotto servono per far capire che parlare di certi problemi serve. Serve tanto, soprattutto quando si parla di moda, modelle e modelli, perché anche gli uomini sono coinvolti.

Ne è convinta ancora l'ex modella che a 34 anni ha deciso di lasciare le passerelle e far capire che le ragazze che si affacciano al mondo della moda devo essere libere. Libere di sentirsi bene, di non soffrire di disturbi alimentari. Ilaria ne ha sofferto per sei anni. Un problema che esiste, inutile far finta di niente «Io sono alta un metro e ottanta e porto la 42 ma per le agenzie di moda la mia taglia non va bene», ha raccontato al Corriere della Sera. «Quello che mi è successo è body shaming e fatto in diretta tv. Platinette mi ha definita “curvy”... ecco, non direi».

L'attacco di Platinette

Per questo ha voluto parlarne in televisione a ItaliaSì da Liorni e Semprini.

Ma non si aspettava di essere attaccata. Se Platinette ha fatto un passo indietro («Lo ha fatto umilmente e gli credo. Immaginavo che ne uscisse un putiferio così gli ho proposto di fare un video, per evitare il massacro: tutti facciamo degli sbagli, non voglio strumentalizzare il suo»), il giudice di Ballando con le stelle no, mai. «In trasmissione gli ho chiesto di dirmi le taglie con cui seleziona le modelle: devono misurare 86 di fianchi per 1,75 di altezza. Siamo sotto una Xs. Io ho smesso di fare la modella perché, nonostante le pressioni, non ho accettato di perdere una taglia. C’è discrepanza tra la body positivity professata nel settore e ciò che viene messo in atto». Ilaria Capponi attraverso il suo corpo non ha fatto parlare solo di sé ma di un sistema da cambiare. Lei la modella la rifarebbe ma a modo suo, salvaguardando prima di tutto la salute.