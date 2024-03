Platinette, body shaming a una modella che parla di bulimia: «Hai il c* basso». Poi le scuse su Instagram

Brutto episodio di body shaming su Rai1. Durante la puntata di ieri di "Italiasì", la modella Ilaria Capponi è stata criticata per il suo fisico da Platinette, presente in studio come ospite insieme a Guillermo Mariotto. Un fatto, questo, che ha generato moltissimi commenti sui social, soprattutto per la concomitanza con la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari.

Il commento a "Italiasì"

«Non voglio rovinarmi la domenica col mio piccolo. So tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola e che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare». È il commento su Instagram di Ilaria Capponi, modella 34enne, già terza a Miss Italia nel 2007, dopo la puntata di ieri di Italia sì, in onda su Rai1, condotta eccezionalmente da Gianluca Semprini vista l'assenza di Marco Liorni. Come opinionisti c'erano Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. A far discutere un commento di quest'ultimo che al termine della puntata ha parlato del fisico della modella, dicendo in sottofondo: «Ha il culo basso, però». La frase, che è stata tagliata da Rai Play, ha provocato alcune reazioni indignate, anche perché Capponi era andata a parlare in trasmissione dei disturbi alimentari di cui ha sofferto. Recentemente la modella aveva annunciato l'addio alle passerelle dopo che due agenzie le avevano detto che per la taglia 42, la sua, non avevano clienti. Nel corso della puntata Capponi ha ricordato che Mariotto, che era giudice durante il concorso di Miss Italia al quale aveva partecipato, la misurò col metro per poi sottolineare che era troppo grassa.

Le scuse di Platinette

«Era solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono». Queste le parole di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che ha scelto Instagram come mezzo per scusarsi con Ilaria Capponi.

Oltre le parole scritte in descrizione, Platinette ha poi pubblicato un video con un ulteriore messaggio: «Vorrei ancora fare le mie scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella, che è stata oggetto di una battuta infelice da parte mia per via delle sue forme.

Ho incontrato Ilaria dopo la trasmissione "ItaliaSì" sul treno e le ho fatto le mie scuse che sono state anche filmate da lei. Un atto di riverenza non va scambiato per un atto di bodyshaming. Io sono scema, ma non faccio quelle cose».