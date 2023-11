Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, la battuta su Garlasco fa infuriare il pubblico: verranno presi provvedimenti?

Lunedì 6 Novembre 2023, 07:54 - Ultimo aggiornamento: 09:08

Anche a Ballando con le stelle ne succedono di tutti i colori e, di tanto in tanto, c’è spazio per una polemica nuova. Stavolta, a finire nell’occhio del ciclone è qualcosa che è accaduta nell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, soprattutto per quello che è accaduto dall’ex Bonas di Avanti un altro (ora influencer di successo), Sara Croce. Prima Alberto Matano e poi Guillermo Mariotto, hanno provocato incredibilmente la concorrente del programma di Rai Uno, ma è stato il fashion designer a fare un’uscita poco felice che ha scatenato le polemiche dei telespettatori. Cosa si sarà mai fatto sfuggire Mariotto? E cosa c’entra la città di Garlasco? Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



'È imbarazzante, non è educativo', Giovanni Terzi lancia una frecciata alla giuria di Ballando con le stelle: ecco cosa è accaduto