Guillermo Mariotto: «Picchiato dai bulli perché gay. A 13 anni mi ribellai. Mio fratello mi disse: "Sei la macchia del nostro cognome"»

Guillermo Mariotto, 57 anni, stilista apprezzatissimo e giurato di Ballando sotto le stelle, è testimonial del Moige, tiene conferenze sul bullismo a scuola. Lui stesso da ragazzino è stato vittima di violenze e omofobia e oggi rivolge un pensiero a quel ragazzino che si è tolto la vita a Palermo, perché preso in giro dai suoi compagni che lo chiamavano gay. «So cosa significa stare chiusi in un bagno e non sapere a chi potersi rivolgere, non ai genitori, non a un fratello, non a un amico, è una tortura, un incubo. A me andò bene, reagii, picchiai i bulli che mi dicevano che ero gay. Ero forte, battagliero. Ma non tutti hanno questo carattere, c’è chi si chiude in se stesso», racconta al Corriere della Sera.