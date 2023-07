Gianni Morandi, il figlio Marco insultato sui social: «Sei più vecchio di tuo padre». E lui risponde: «Non è carino»

I social, si sa, sono lo specchio della società. Nel bene e nel male. Accade così che il figlio di Gianni Morandi, il cantante Marco Morandi, sia oggetto continuo delle offese di alcuni utenti del web che, evidentemente, non hanno niente di meglio da fare che attaccare un artista che desidera solo condividere la propria musica con i suoi follower. I bei video musicali (e non) pubblicati da Marco Morandi sulla sua pagina Instagram sono letteralmente tempestati dalle offese gratuite di alcuni utenti, che prendono di mira il 49enne per il suo aspetto fisico e il suo legame con papà Gianni. Commenti a cui Marco risponde spesso, probabilmente stanco di questa valanga d'odio con cui si trova a fare i conti quotidianamente.

Marco Morandi, gli insulti su Instagram

«È più vecchio il figlio che il padre», scrive un utente sotto uno degli ultimi video pubblicati su Instagram.

Un commento replicato, in decine di salse diverse, anche da altri hater. E ancora: «Marco mi dispiace dirtelo ma gli anni te li porti proprio male hai 49 anni ma sembra che ne hai 70». A questo commento Morandi junior ha risposto: «Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria».

Il tenore dei messaggi è più o meno questo. Ma, per fortuna, c'è anche chi difende Marco Morandi individuando con lucidità il problema: «Nessuno che scriva un commento sulla voce. Sulle sue capacità. Sta cantando. Ma chi se ne frega del suo aspetto? Tutte donne poi a commentare in questo modo. Ma siete impazzite? Tutte leonesse da tastiera. Se lo incontraste per strada manco avreste il coraggio di salutarlo. Resto allibita».

Chi è Marco Morandi

Marco Morandi è il secondo dei tre figli di Gianni Morandi, nato dal primo matrimonio del cantante con Laura Efrikian. Sua sorella più grande si chiama Marianna (54 anni), mentre il fratellino più piccolo si chiama Pietro (25 anni), nato dall'unione del cantante con l'attuale moglie Anna Dann. Cantante, attore e compositore, proprio come suo padre vive di musica, esibendosi in giro per l'Italia e prendendo parte a numerosi spettacoli sia in tv che dal vivo.