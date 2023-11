Fedez da gennaio su La7 per condurre «Il Milionario»: l'indiscrezione sul rapper (di nuovo) in tv

Fedez in tv come conduttore? Secondo alcune indescrezioni sì, ed anche a breve. Da gennaio, infatti, il rapper milanese condurrà su La7 «Il Milionario», lo storico game show per anni in onda su Mediaset.

L'indiscrezione

Secondo il quotidiano Libero, a partire dai primi di gennaio 2024 o subito dopo Sanremo, Fedez condurrà su La7 «Il Milionario», lo storico programma di Mediaset di proprietà di Fremantle.

In onda dal lunedì al venerdì dalle 18,45 alle 20, il programma approderà nella striscia preserale prima del telegiornale. Dopo X Factor, LOL e Celebrity Hunted, il cantante milanese torna in tv questa volta con un programma tutto suo.

Il quotidiano Libero annuncia lo sbarco di Fedez nel preserale di La7 a inizio 2024 (al posto di Lingo e serie in replica) con "Chi vuol essere milionario?", format condotto per anni da Scotti. Ho chiesto conferme, la risposta di La7: "Nessun commento". Quindi non smentiscono. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 4, 2023

Nessuna conferma per ora da parte di La7, che avrebbe preferito non commentare l'indiscrezione.