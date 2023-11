X Factor, le pagelle del secondo Live: Dargen frizzante (8), Ambra stanca (6), Fedez autocritico (7), Morgan dispettoso (7)

È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo il secondo live andato in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non solo) dei cantanti in gara, dei quattro giudici - Ambra, Dargen D'Amico, Fedez, Morgan - e della conduttrice Francesca Michielin. Tra nuovi amori, nuove liti e nuovi ingressi, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 2 novembre.