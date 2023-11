Fedez e il bonus psicologo, lanciata la petizione: «Servono maggiori fondi. Il benessere psicologico deve diventare una priorità». È boom di firme

Fedez torna a parlare di salute mentale sui social. «Abbiamo dato vita ad una petizione in cui chiediamo al Governo che vengano varati i decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale. È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi e ragazze in particolare, diventi una priorità per questo Paese. Fate girare il più possibile». Dopo essere stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa il marito di Chiara Ferragni accende di nuovo i riflettori sui fondi per il bonus psicologo che il governo avrebbe stanziato. Lo fa oggi su Twitter e ieri su Instagram.

Fedez e il bonus psicologo, la petizione



«Il 27 giugno di quest’anno il governo emana un decreto che prevede in modo strutturale il bonus psicologo, vuol dire che hanno stanziato 5 milioni per quest’anno, 8 milioni per il 2024.

Fedez si rivolge al ministro della Salute «Quando pensate di fare questo decreto che spiega come richiedere questi soldi per il bonus psicologo? Cioè già avete stanziato una miseria. Ma in più questa miseria qui non è accessibile alle persone, quindi che senso ha tutto questo? Boh».

Abbiamo dato vita ad una petizione in cui chiediamo al Governo che vengano varati i decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale. È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri… — Fedez (@Fedez) November 3, 2023

Parole che sono condivise e apprezzate sui social. E così i suoi milioni di follower mentre lo ringraziano firmano la petizione. Ecco il link dove poter firmare.