Certo, le prime serate, i talk show di punta, i Tg e le fiction fanno gola ai partiti ogni volta che a viale Mazzini parte il Rai-baltone, il tradizionale valzer di nomine, per alcuni normale spoil-system, per altri un inaccettabile repulisti. Niente però scalda i cuori, tra le segreterie di partito a Roma, come l'idea di poter decidere, almeno un po', il palinsesto di Sanremo, il grande festival della canzone italiana che per cinque giorni, ogni anno, tiene incollato agli schermi mezzo Paese.