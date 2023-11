Chiara Ferragni dona il sangue per la prima volta e invita i follower: «Fatelo anche voi, può aiutare molte persone»

«Oggi ho fatto la mia prima donazione di sangue, volevo farlo da tanto ed è stato molto bello», annuncia nelle sue Instagram stories Chiara Ferragni, invitando i suoi follower a fare altrettanto. «Si pensa sempre che gli ospedali abbiamo tantissimo sangue a disposizione ma non è così. C'è sempre bisogno di sangue e una donazione può aiutare minino tre persone, oltre a sostenere la ricerca».

Le parole su Fedez

Lei stessa ha voluto ringraziare tutti i donatori «che lo fanno da tanto tempo e hanno salvato migliaia di vite, compresa quella di Fedez». Chiarendo poi alcuni punti sulle donazioni: «Pensavo di non poter donare il sangue per via dei miei tatuaggi, ma ho scoperto che dopo averne fatto uno basta aspettare 4 mesi», spiega ai suoi fan. Infine l'appello: «Se ci avete pensato e non lo avete mai fatto, come me - ha aggiunto - forse questo è il momento giusto.