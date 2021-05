Alessandro Cattelan in cerca della felicità. Su Netflix la docu-serie "Una semplice domanda"

Alessandro Cattelan in cerca della felicità. Il popolare conduttore radiofonico di Deejay, raggiunge la piattaforma di streaming Netflix, per raccontare in una docu-serie, il significato della felicità.

Una semplice domanda, questo il nome dello show che Cattelan porterà nel corso del 2021 agli abbonati italiani (e non solo) di Netflix, il cui titolo parte proprio da una domanda di sua figlia Nina: papà, come si fa a essere felici? La più difficile delle risposte nelle mani del nuovo progetto targato Cattelan, di cui è protagonista oltre che autore, che tenterà di sintetizzare in 8 episodi.

Cattelan, dopo aver lasciato la guida di X-Factor, dopo 10 stagioni, si cimenta con un genere televisivo piuttosto nuovo dalle nostre parti, la serialità declinata in forma di documentario ed interviste, che poggia su una "struttura atipica ed un racconto innovativo", questa è l'intenzione del format di Netflix;

«Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda» dice Cattelan, introducendo il tema del programma, in cui compirà una serie di viaggioin Italia ed all'estero, in un percorso di scoperta di tutti quegli elementi utili a conoscere la formula perfetta per la felicità.

In ognuna delle 8 puntate sarà trattato un tema diverso, insieme ai personaggi che accompagneranno Cattelan nel suo viaggio.

