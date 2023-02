Enrico Brignano, età, moglie e figli: chi è il comico ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima

Enrico Brignano è un comico, showman, attore, regista e doppiatore italiano. Il cabarettista torna stasera in tv ospite dello show condotto da Alessia Marcuzzi Boomerissima in onda in prima serata dalle 21.20 su Rai2.

Enrico Brignano, età e carriera

Enrico Brignano nasce a Dragona, quartiere a sud di Roma, il 18 maggio 1966 (età 56 anni). Il padre Antonino era nato in Tunisia ma di origini siciliane, mentre la madre Anna è di Palombaro, in provincia di Chieti. Brignano ha frequentato l'Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Partecipa come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l'ultima?, in onda su Canale 5. Nel 1992 è ospite nella prima edizione del programma televisivo Scherzi a parte condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono moltissime negli ultimi anni. Le più note a “La sai l’Ultima”, “Scherzi a parte” e “Affari Tuoi”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”. Molto apprezzato come comico, Brignano, punta molto ad una comicità legata alla città di Roma.

Vita privata

Nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si separa nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l'attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l'11 febbraio 2017 e Niccolò, nato il 18 luglio 2021. Il 30 luglio 2022 ha sposato la compagna Flora Canto, attrice ed ex tronista di Uomini e Donne. La cerimonia, che si è tenuta presso l’hotel la Posta Vecchia, a Palo Laziale, (Ladispoli) ha contato 150 invitati. Tra le testimoni della sposa ci fu Tosca D'Aquino.

Chi è la moglie

Flora Canto, classe 1983, è un’attrice, conduttrice ed ex tronista di Uomini e Donne. Ha 17 anni meno di Brignano, e diverse sue precedenti relazioni sono state sotto i riflettori. Tra i suoi flirt passati figura Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, e si era vociferato di un flirt tra la showgirl e Teo Mammuccari, ma dopo aver incontrato Brignano ha raggiunto la propria serenità.