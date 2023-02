Andrea Pucci, età, moglie, figli e vero nome: chi è l'ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima stasera (14 febbraio)

Andrea Pucci, all'anagrafe Andrea Baccan, è un personaggio televisivo tra i più amati del piccolo schermo: attore, comico, conduttore e cabarettista italiano, noto specialmente per partecipare a programmi in onda sulle reti Mediaset, come Le Iene, Colorado e Tiki Taka (solo per citarne alcuni). È stato inoltre conduttore de La Pupa e il secchione e Viceversa 2021. Stasera sarà ospite dell'ultima puntata di Boomerissima lo show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2.