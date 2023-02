Brenda Lodigiani, età, carriera e vita privata: chi è l'imitatrice di Diletta Leotta e Chiara Ferragni

Brenda Lodigiani è un'attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex ballerina italiana. Stasera in tv sarà ospite dell'ultima puntata di Boomerissima, lo show condotto da Alessia Marcuzzi. Conosciuta al pubblico (soprattutto) per essere l'imitatrice di Diletta Leotta e Chiara Ferragni.

Brenda Lodigiani, chi è

Nasce a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, il 30 dicembre 1987. Brenda è ancora una bambina quando scopre di avere una grande passione per la danza. Inizia a studiare danza classica e modern jazz in contemporanea ai suoi studi scolastici. Debutta in televisione come ballerina nel programma Central Station in onda sul canale satellitare Comedy Central, poi come conduttrice per programmi per bambini su Disney Channel dal 2005 al 2008, tra cui Disney 365.Da quel momento in poi raggiunge il successo, diventando un volto noto in molti programmi televisivi in onda sulla Rai, su MTV, su Sky e così via. Ma non solo ha talento come conduttrice, Brenda ottiene anche alcune parti per dei noti film italiani tanto da riuscire ad approdare nel mondo del cinema nel 2014 con il film “Un fidanzato per mia moglie”. Ovviamente, la sua carriera continua anche come attrice di teatro. A novembre 2018 entra a far parte del cast del programma Mai dire talk con la Gialappa’s Band, e nello stesso anni partecipa alla trasmissione Quelli che il calcio, confermata anche nelle stagioni successive.

Vita privata

Della sua vita privata non sappiamo molto, poiché la giovane attrice e conduttrice ha sempre mantenuto una certa privacy. Sappiamo che durante L’MTV On The Road, quindi nell’estate del 2010, è stata fidanzata con un ragazzo conosciuto proprio lì. Chi sia, però, non è mai stato saputo. Dopo questo flirt si è fidanzata – ormai la relazione dura da anni – con Federico Teoldi, direttore della fotografia milanese. A novembre del 2017, i due diventano genitori di una bambina di nome Olivia. Nel 2020, Brenda diventa mamma bis, del suo secondo figlio (stavolta un maschietto).

Le 3 curiosità

- Non ha mai abbandonato la passione per la danza, per questo nonostante la carriera nel mondo dello spettacolo è un insegnante

- Non ama i social

-Ama gli animali ed ha un pastore tedesco di nome Meg