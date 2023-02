Boomerissima, stasera in tv l'ultima puntata: ospiti e anticipazioni del 14 febbraio

Stasera in tv, martedì 14 febbraio, ultima puntata su Rai 2 di Boomerissima. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto le due generazioni (quella dei boomers e quella dei millenials) chiude in battenti nel giorno di San Valentino. Anni '80-'90 contro anni 2000. Chi vincerà la sfida stasera?

Auguri di San Valentino, le frasi più belle da dedicare alla persona che si ama: da quelle celebri a quelle divertenti

Boomerissima, stasera in tv l'ultima puntata

Ancora una volta a contendersi il titolo, due squadre di vip, pronte ad affrontarsi in una grande ed entusiasmante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi.

Marisa Laurito sbotta con Fazio a Che tempo che Fa: «Intervisti solo Sandra Milo, hai spazio anche per me?»

Ospiti e anticipazioni

In questa squadra vedremo schierati il comico lombardo Andrea Pucci, ancora l’ex concorrente del Grande fratello Filippo Bisciglia, la showgirl e star nostrana Valeria Marini ed ancora la comica Lucia Ocone. Per quel che riguarda i millennial spazio a Brenda Lodigiani, quindi il cantante Andrea Dianetti, l’attrice Ilenia Pastorelli. Ospiti di questa quinta puntata di Boomerissima poi vedremo Piotta e Tancredi, quindi Enrico Brignano e Marco Masini per il mito ed il gioco umano.

L'appuntamento per la quinta e ultima puntata di Boomerissima è stasera alle 21.20 su Rai 2.