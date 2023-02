Lucia Ocone, età, carriera e vita privata: chi è l'attrice ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima

Lucia Ocone chi è. Stasera in tv, l'attrice, comica e imitatrice sarà ospite di Alessia Marcuzzi nell'ultima puntata di Boomerissima in onda su Rai 2 alle 21.20.

Valeria Marini, età, carriera e vita privata: tutto sull'ospite di Alessia Marcuzzi stasera a Boomerissima

Lucia Ocone, chi è

L’attrice Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974 (età 48 anni). Sappiamo anche che è alta 166 cm per un peso forma di 54 kg. Lucia Ocone è una comica, imitatrice e attrice italiana.

Filippo Bisciglia e il Morbo di Parthes: cosa è la malattia infantile rara che colpisce l'anca? Età, fidanzata e carriera: tutto sul conduttore

La carriera

Esordisce in TV all'inizio degli anni novanta in Bulli e pupe, spin-off estivo del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, raggiungendo la serata finale nella competizione relativa alla danza. Da qui ha mosso i primi passi, facendo le sue prime imitazioni comiche, animando, appena diciannovenne, personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia in due edizioni di Non è la Rai, tra il 1992 e il 1994. Lo stesso Boncompagni la porterà in Rai nel programma satirico Macao, varietà del 1997. Prosegue la sua carriera artistica lavorando tra gli altri con la Gialappa's Band nei seguenti programmi: nel 2002 in Mai dire domenica; nel 2003-2004 in Mai dire Grande Fratello e nel 2005 in Mai dire lunedì. È nel cast di Nessundorma, di e con Paola Cortellesi. In teatro sono diverse le rappresentazioni in cui si cimenta: Mio Sangue, L'iradiddio e Yard Gal di Furio Andreotti; Disco Pigs di Nuccio Siano.Tra i suoi ultimi lavori più popolari, ricordiamo Il commissario Manara.

Andrea Pucci, età, moglie, figli e vero nome: chi è l'ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima stasera (14 febbraio)

Vita privata

IMentre sappiamo tantissimo sulla sua carriera da attrice, non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata. L’unica certezza è che non si è mai sposata e non ha figli.