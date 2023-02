Ilenia Pastorelli, età, vita privata e Instagram: chi e l'attrice romana ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima

Ilenia Pastorelli è un'attrice italiana. Nel 2016 con il suo film di esordio, Lo chiamavano Jeeg Robot, ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista. Stasera in tv Ilenia sarà ospite di Alessia Marcuzzi nel programma Boomerissima in onda dalle 21.20 su Rai2.

Ilenia Pastorelli, chi è

Ilenia nasce il 24 dicembre del 1985 (ha 37 anni) a Roma. Dopo la separazione dei genitori (avvenuta quando aveva 12 anni), ha vissuto con la madre. Ha frequentato il liceo classico Platone di Roma e studia fin dall'età di otto anni danza classica presso l'Accademia nazionale.

Carriera

Dopo alcune esperienze come modella, giunse alla notorietà nel 2011 partecipando al Grande Fratello 12, dove venne eliminata in semifinale, dopo 154 giorni di permanenza. Ha esordito sul grande schermo nel 2015 accanto a Claudio Santamaria e Luca Marinelli nel film Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, dove interpreta il ruolo di Alessia, una ragazza fragile vittima di abusi, ottenendo consensi da critica e pubblico. Per la sua interpretazione vince il David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista. Nel 2018 da Carlo Verdone le offre il ruolo di protagonista nella pellicola Benedetta Follia, con il quale riceve diversi riconoscimenti. Sempre nel 2018 recita nel film “Cosa fai a Capodanno?” con Luca Argentero. Nel 2019 ha condotto Adrian Live – Questa è la storia… programma che introduceva il cartone Adrian, di Adriano Celentano. Ha preso parte al film Brave ragazze, insieme a Serena Rossi ed Ambra Angiolini. Nel 2021 è protagonista del film Quattro metà, del regista Alessio Maria Federici e di C’era una volta il crimine di Massimiliano Bruno. Nel 2022 recita da protagonista nel film di Dario Argento Occhiali neri.

Vita privata

Non è noto se al momento sia single o impegnata, ma è noto che sia stata legata in passato ad un altro concorrente del Grande Fratello Rudolf Mernone. In una vecchia intervista però ha svelato le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale: «Mi attrae chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste, chi non è egoriferito, chi non va dall’estetista a togliersi le sopracciglia, che tra l’altro fa un dolore cane».

Instagram

Il suo profilo Instagram, su cui l'attrice è molto attiva, vanta oltre 100 mila follower. Non ama raccontare molto della sua vita privato tant'è che anche sui social condivide soprattutto scatti inerenti alla sua professione.