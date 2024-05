The Kolors, l'annuncio choc di Stash: «Ho subito un furto in casa, scusate l'assenza». Dove vive il frontman della band con la sua famiglia

Paura per Stash dei The Kolors. Il frontman della band è tornato sui social e ha scritto: «Purtroppo, mentre “KARMA” viaggia nell’aria, mi è successa questa cosa.. Perdonate l’assenza di questi giorni. A presto!». Antonio Fiordispino ha svelato ai suoi follower di aver subito un furto in casa. Ecco il motivo della sua assenza nonostante l'uscita del suo ultimo singolo.

Stash, furto nella casa del frontman della band

Per fortuna leggendo il post di Stash si scopre che non è accaduto nulla di grave e il cantante ringrazia le forze dell'ordine. Il cantante originario di Caserta, da anni vive a Milano con la compagna Giulia Belmonte e i figli. Il bianco è uno dei colori predominanti nell'appartamento e viene usato nella cucina, la camera da letto e il salone. Anche il parquet scelto è dai toni chiari. A scaldare l'ambiente, pinate, tappeti e cuscini. Strumenti musicali come casse arredano lo spazio, tra questi svetta una scultura appesa alla parete molto pop che rappresenta Freddie Mercury.