Valeria Marini, età, carriera e vita privata: tutto sull'ospite di Alessia Marcuzzi stasera a Boomerissima

Valeria Marini, all'anagrafe Valeria Virginia Laura Marini, è una showgirl, attrice e conduttrice della televisione italiana. Ha raggiunto il successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino, rimanendovi per più stagioni e tornandovi nel corso degli anni successivi, dopo l'affermazione come attrice in spettacoli teatrali, pellicole cinematografiche e televisive. Stasera in tv, sarà ospite di Alessia Marcuzzi alle prese con l'ultima puntata del suo show Boomerissima.

Valeria Marini, età e vita privata

Valeria Marini è nata il 14 maggio del 1967 (55 anni) a Roma ma, durante l’infanzia, in seguito alla separazione dei suoi genitori, si è trasferita a Cagliari, città natale della madre, dove ha vissuto con quest’ultima e la sorella minore Claudia. Ha anche un fratello di nome Fabio. Dopo il liceo ha lavorato a Roma come modella con lo pseudonimo di Lolly. Poi arriva anche la tv è stata a lungo fidanzata con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. La showgirl bionda ha dato prova di grande coraggio e affetto restando vicina all’uomo anche dopo lo scandalo che lo ha portato in carcere. Stando ai rumors, Valeria Marini, durante la relazione con Cecchi Gori, ha subito anche un aborto. Ma la relazione tra i due finisce dopo qualche tempo finché, intorno a metà del 2013 Valeria Marini si fidanza con l’imprenditore Giovanni Cottone. I due si sposano ma purtroppo il matrimonio dura solo circa un anno e viene annullato, poiché l’imprenditore risulta essere già sposato in Chiesa. Ha avuto una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassari, in compagnia del quale ha partecipato nel 2018 a Temptation Island VIP. La coppia si è però lasciata al termine del programma. Ormai un anno fa ha lasciato il suo ultimo compagno, l’imprenditore Gianluigi Martino che era di 17 anni più giovane e attualmente è fidanzata con l’imprenditore campano Eddy Siniscalchi (35 anni).

Carriera

Valeria Marini nel 1990 si classifica terza al concorso nazionale Una ragazza per il cinema grazie al quale ottiene piccole parti in alcune pellicole. È in questo modo che viene notata dal regista Pier Francesco Pingitore, incontro che fa decollare la carriera della showgirl. Nel 1992 arriva in TV nel programma Luna di miele e l’anno successivo diventa la primadonna della compagnia del Bagaglino con cui partecipa a diversi varietà. Nel 1997 è co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nella stagione 2001-2002 è inviata di Quelli che il calcio. Nel 2008 partecipa come naufraga per una settimana all’Isola dei famosi per via di una scommessa con Simona Ventura e torna poi nel 2012 come concorrente ufficiale. Nel 2009 interpreta se stessa nel film Somewhere di Sofia Coppola. Nel 2016 prende parte alla prima edizione del Gf Vip (per poi tornarci nel 2020 e nel 2021) e nel 2018 è invece nel cast della prima edizione di Temptation Island VIP, programma in cui è stata protagonista insieme all’ex compagno Patrick Baldassarri. Torna in TV su Rai Uno partecipando a Tale e Quale Show 2022.

Valeria Marini e i figli (mai avuti)

Nonostante la showgirl abbia espresso più volte il desiderio di diventare madre, questo sogno non si è ancora realizzato. In diverse interviste ha dichiarato di aver avuto tre aborti, uno a quattordici anni e altri due durante la relazione con Vittorio Cecchi Gori.