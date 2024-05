Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, matrimonio in vista? Il pranzo con la famiglia di lui e l'anello all'anulare dell'influencer

Sempre mano nella mano. Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice Diana, e Giulia De Lellis non si separano mai, nemmeno per un minuto. Ormai sono una coppia e di nascondersi non ci pensano proprio. E perché mai poi?

La prima volta che sono stati paparazzati insieme è stato in un supermercato di Roma, vicino al Castello della Cecchignola, dove abita l'antiquario e collezionista di Cash or Trash.

Giulia De Lellis e Giano del Bufalo pronti al grande passo?

Questa volta, paparazzati ancora dal settimanale Chi, Giulia e Giano sono a Ostia.

Eleganti come la macchina che li accompagna a pranzo sul mare. Ma questa volta non sono da soli. A pranzo in un'esclusivo bagno della costa romana ad attenderli ci sono i genitori di lui: Dario Del Bufalo, architetto, archeologo e gallerista, e Ornella Pratesi, cantante lirica.

Si tratta di una presentazione in famiglia? Le foto mostrano un particolare non da poco: Giulia si infila un anello all’anulare della mano destra. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini entra nei dettagli: un contrarié in oro giallo e brillanti. Un regalo di fidanzamento a quanto pare. Un fidanzamento approvato da tutta la famiglia di lui. Ora Giulia che avrebbe voluto avere una famiglia da Carlo Gussalli Beretta può tornare a sognarla, grazie a Giano...