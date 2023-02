Angelo Duro, età, vita privata, carriera: chi è il comico ospite di Sanremo 2023

Dissacrante al punto giusto, o forse un po' oltre: chi è Angelo Duro, il comico ospite, stasera in tv, della seconda serata di Sanremo 2023? Nato a Palermo nel 1982, dopo un'esperienza con Le Iene, Angelo Duro ha iniziato a fare un suo percorso sfruttando i suoi canali web dove pubblica dei video in cui tratta temi che colpiscono gli utenti per la sua capacità di trovare una chiave di lettura sempre diversa. In poco tempo i suoi monologhi hanno spopolato ottenendo milioni di visualizzazioni. Da qui la decisione di approdare nei teatri con un sold out dopo l'altro.

Angelo Duro, chi è? La carriera

Angelo Duro si è ritagliato uno spazio anche nell'editoria con il suo primo romanzo "Il piano B", edito da Mondadori (di prossima uscita un secondo). Arrogante, scontroso, quasi fastidioso e scorretto, Duro ha fatto del linguaggio impopolare uno dei suoi punti di forza. E' capace anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca. Il tour 2023 'Sono cambiato' lo vede in scena a Putignano il 3 febbraio, per proseguire dopo Sanremo a Torino, Napoli e poi, tra le altre tappe, Ferrara, Cagliari, Bologna, Roma, Milano, Taormina.

Angelo Duro è allergico al conformismo, Angelo Duro fa monologhi e battute politicamente scorretti, non dice mai niente di scontato, è cinico e anche un po’ arrogante.

Vita privata

Angelo Duro, chi è la fidanzata? Ovviamente una persona così originale non poteva avere una vita sentimentale banale: quindi la risposta non è semplice. Una fidanzata c’è: solo che è costantemente coperta dall’emoji di una mela in ogni post su Instagram. Le didascalie che accompagnano non sono da meno.

Generalmente, si riferisce alla sua ragazza parlando di lei come «quella che sta con me». Duro è inoltre molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove aggiorna il suo pubblico con riferimenti alla sua carriera e ha quasi 500mila follower.