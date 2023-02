Al Bano, età, carriera e patrimonio: con chi sta ora il cantautore italiano? Dall'addio a Romina Power alla storia con Loredana Lecciso

Al Bano, stasera in tv, si esibirà con Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2023. A quasi 80 anni Al Bano, all’anagrafe Albano Carrisi, torna sul palco dell'Ariston e non la fa non Big in gara ma in veste di ospite. Il cantautore italiano è nato 20 maggio 1943 in una famiglia di contadini originari di Cellino San Marco (Puglia). Sin da bambino, l’artista ha manifestato la sua passione per la musica, sviluppata mentre suonava la chitarra con il padre nei campi. A soli 12 anni, infatti, ha composto il suo primo brano inedito intitolato Addio Sicilia. Dalla sua amicizia, poi finita, con Putin ai suoi amori: la vita di Al Bano Carrisi è sempre sotto l'occhio dei riflettori.

Al Bano: la carriera

Nel 1968, quando alla conduzione c'era Pippo Baudo, arriva per la prima volta a competere alla kermesse della canzone italiana aggiundicandosi il nono posto.

Nell’estate del 1969, ha raggiunto il successo con Acqua di mare, interpretato insieme a Romina Power, sua moglie. Con lei ha poi vinto il Festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà. Gli anni ’80 hanno segnato l’apice del successo di Al Bano che ha lanciato successi come Libertà nel 1987, Nostalgia canaglia e Cara terra mia. Nel 1991, è tornato nuovamente a Sanremo con Oggi sposi.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1970, Al Bano ha sposato Romina Pover, conosciuta sul set del film Il Sole, figlia dell'attore Tyron Power. La coppia si è sposata nonostante l’ostilità espressa dalle rispettive famiglie d’origine.

Il matrimonio con Romina Power

Albano Carrisi e Romina Power hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. La primogenita della coppia, Ylenia, è protagonista di uno dei più clamorosi gialli della storia nel momento in cui è stata denunciata la sua scomparsa nel 1994. In seguito al drammatico evento, i coniugi hanno deciso di separarsi nel 1999. Il successo di Al Bano viene tributato in ogni parte del mondo: tra i premi più significativi vi sono 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. I motivi della fine del matrimonio? Secondo quanto rivelato dal cantautore Tutto ha inizio con la scomparsa di Ylenia, un dramma mai superato, e la decisione della moglie di trasferirsi per un periodo egli Usa. In quel momento, anche implicitamente, sarebbe stata la stessa Romina a mettere la fine alloro rapporto. «Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà».

Il rapporto con Loredana Lecciso

Il cantautore e la sua ex moglie hanno tre nipotini, l’ultimo nato a settembre 2021. Nel 2001, il cantautore ha incontrato Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli: Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Sono arrivati a un passo dal dirsi addio per poi riuscire a recuperare sempre il loro rapporto. E lo hanno fatto spegnendo le luci dei riflettori dopo che per anni, per svariate ragioni, erano stati entrambi sovraesposti.

Malattia

Malattia Il 9 dicembre 2016, Al Bano è statocolpito da un infarto mentre si stava esibendo sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale. In questa circostanza, è stato prontamente soccorso e ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte. Il 20 marzo 2017, poi, è stato ricoverato all’ospedale di Lecce per una lieve ischemia cerebrale.

Patrimonio

Non è chiaro a quanto ammonti il patrimonio di Al Bano: certo è che, considerata la sua grandissima carriera e il suo enorme talento, si presume che sia molto alto. Ancora oggi le sue canzoni sono molto ascoltate, apprezzate e riprodotte in tutto il mondo. Al Bano è famoso in Italia ma anche all'estero.