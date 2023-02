Black Eyed Peas, chi sono, età, componenti: ecco perché si chiamano così gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2023

I Black Eyed Peas (noti per un periodo anche come The Black Eyed Peas) saranno i superospiti di stasera in tv a Sanremo 2023. La band pop a stelle e strisce è pronta a far scatenare i telespettatori. Trentacinque milioni di album e centoventi milioni di singoli venduti. «Sono una delle band più premiate di sempre con 6 Grammy», sottolineava orgoglioso Amadeus all'annuncio.

Black Eyed Peas, chi sono

La band è stata formata nel 1995 a Los Angeles (California) per iniziativa dei rapper Apl.de.ap (48 anni), Will.i.am (47 anni) e Taboo (47 anni). Nel corso della loro carriera ne hanno fatto parte anche la corista Kim Hill e la cantante Fergie. Attualmente fa parte del gruppo anche la cantante J. Rey Soul (22 anni). Ma, come è già noto ai loro fan, Fergie non è più con loro e al suo posto è stata accolta come membro ufficiale la giovane J. Rey Soul, come ha confermato will.i.am. Fergie infatti ha scelto di ritirarsi dalle scene per fare la mamma, e i Black Eyed Peas devono fare a meno di lei.

Come nasce la band

I quattro componenti stringono amicizia al liceo. Il rapper will.i.am e il suo amico fin dai tempi del liceo apl.de.ap già cantavano insieme nella crew Tribal Nation, ma poi decidono di produrre musica e fondano la crew Atban Klann. La Ruthless Records del rapper Eazy-E li mette sotto contratto nel 1992 e registrano un album. Nel 1995 però Eazy-E muore e finisce la loro collaborazione con la Ruthless. Così quando i due conoscono Taboo formano insieme i Black Eyed Peas e iniziano a esibirsi a Los Angeles. Nel 1998 fanno il loro primo album, Behind the Front che riceve ottime critiche e i tre aggiungono alla band la corista Kim Hill che poi negli anni 2000 entra in gioco Fergie con l’album Elephunk perché will.i.am e gli altri si rendono conto di avere bisogno di una voce femminile potente.

I premi

Nonostante il gruppo non vinca premi dal 2010, resta ancora oggi uno dei più amati, soprattutto nel nostro Paese: l’ultimo tormentone, Mamacita, ha ottenuto un triplo disco di platino. Nella Top 3 dell’Airplay radio e della classifica italiana di Shazam e nella Top 10 dell’Airplay radiofonico europeo e della classifica globale di Shazam, i Black Eyed Peas hanno pubblicato una serie di album rivoluzionari: tra gli altri, Behind The Front (1998), Bridging The Gap (2000), Elephunk (2003), Monkey Business (2005), The E.N.D.

Perché si chiamano così

Il nome della band è ispirato al cibo. Tutti conoscono il fagiolo occhio nero: negli Stati Uniti viene associato normalmente al soul food. E anche il gruppo musicale ha pensato alla stessa associazione. O meglio, lo fece il rapper Taboo, decidendo, dopo una fase piuttosto critica per il gruppo, di cambiare il vecchio nome Black Eyed Pods.

A novembre 2022 è uscito il loro ultimo disco, Elevation, che include brani che hanno registrato insieme a Shakira e David Guetta. Preparatevi perché stasera a Sanremo 2023 ci faranno sicuramente scatenare.