Pechino Express, trionfano i Pasticceri: la proclamazione

Hanno vinto i più forti: Damiano e Massimiliano Carrara, la coppia de I Pasticcieri, sono arrivati per primi alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka , e sono quindi i trionfatori di Pechino Express . I due fratelli lucchesi sono stati incoronati nell'episodio finale dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia appena conclusosi, su Sky e in streaming su NOW, condotto come sempre dacon il suo inviato speciale Fru. Al secondo posto, al termine di una finalissima elettrizzante - degna conclusione di una stagione, lungo la Rotta del Dragone, appassionante e piena di colpi di scena - la coppia Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Terze proragoniste sempre della rotta del Dragone, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Gli ultimi 119 chilometri della stagione hanno visto le tre coppie partire dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, un luogo misterioso dove, secondo una leggenda, si trova un varco tra il nostro mondo e altri mondi distanti nello spazio.

