Francesco Arca, età, moglie e figli: da Uomini e Donne ai film con Özpetek. Ecco chi è l'ospite della seconda serata di Sanremo 2023

Francesco Arca nasce nel 1979 a Siena, è un attore, modello e personaggio televisivo italiano, diventato famoso al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione prima al reality show Volere o Volare, e in seguito a Uomini e Donne. Il suo volto è possibile ricordarlo in fiction di successo come Incantesimo, Don Matteo e Le tre rose di Eva e anche Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek e in tante altre produzioni.. Il suo profilo Instagram vanta oltre 570mila follower e ogni sua foto raccoglie migliaia di like. A 15 anni perde papà Silvano – di professione paracadutista – in un incidente sul lavoro e da allora stringe un rapporto ancora più forte con la mamma.

Francesco Arca, chi è: carriera

Dopo un inizio come calciatore semi professionista, Francesco Arca esordisce sul piccolo schermo nel 2004 nel programma Volere o volare. Nello stesso anno lo vediamo come tronista a Uomini e Donne e nel 2006 come concorrente de La Fattoria. A Uomini e Donne sceglie Carla Valli, i due hanno una breve relazione fuori dalle telecamere. Francesco Arca lascia comunque il segno nel programma per via del suo modo di fare e per la sua innegabile bellezza. Con il sogno di diventare attore, Francesco nel 2006 si trasferisce a Roma per studiare recitazione e dizione, e nel 2008 ottiene il suo primo ruolo in televisione in Incantesimo 10. Da lì in poi l’attore si divide tra televisione e cinema diventando sempre piu' famoso. Attuamente è in onda su Canale 5 nella fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada.

Vita privata

Dal 2013 Francesco è legato a Irene Capuano e insieme hanno due figli: Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018). Prima di lei l'attore è stato legato a Laura Chiatti, con cui ha ancora un ottimo rapporto e Anna Safroncik.

Stasera Francesco Arca sarà per la prima volta sul palco dell'Ariston come ospite. A Sanremo 2023, stasera in tv dalle 21.40, farà un breve intervento per presentare la fiction Resta con me.