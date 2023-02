Modà per la quarta volta a Sanremo: ecco chi sono

È partita ieri la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, con la conduzione di Amadeus, e per i Modà sarà la quarta volta all'Ariston. Dopo il debutto con Riesci a innamorarmi nel 2005, il secondo posto con Arriverà assieme a Emma nel 2011 e il terzo con Se si potesse non morire nel 2013. Quest'anno tornano con un brano dal titolo "Lasciami" e già sappiamo che il testo parla di depressione e di come l'amore sia l'unico antidoto.

Modà, componenti, canzoni, età: chi sono i componenti del gruppo big in gara a Sanremo