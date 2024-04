Alvina Verecondi Scortecci, chi è la Contessa naufraga a L'isola dei famosi 2024? Età, la famiglia, la villa, carriera, vita privata e Instagram

Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia L'Isola dei famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. Tra i naufraghi tanti volti noti dello spettacolo, tra loro in questa edizione arriva anche Alvina Verecondi Scortecci, scopriamo dunque qualcosa in piu' sulla nobile.

Chi è la Contessa Alvina Verecondi Scortecci

Ironica, intraprendete, solare, la Contessa Alvina Verecondi Scortecci è un avvocato penalista di 34 anni.

I social

Ha un profilo Instagram @alviniaverecondiscortecci che, ad oggi, conta oltre 2400 followers. Numeri che cresceranno, in maniera esponenziale, dopo la partecipazione all’adventure game di Canale 5.