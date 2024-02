Giacomo Losi è morto, lo storico capitano giallorosso «Core de Roma» aveva 88 anni

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all'età di 88 anni Giacomo Losi, ex difensore della Roma. L'ex centrale era entrato nel cuore dei tifosi giallorossi con il soprannome «Core de Roma» che dimostra tutto i sentimento che questi avevano per lui. Per circa 40 anni è stato il calciatore giallorosso con più presenze, prima di essere superato da Francesco Totti e dall'attuale allenatore Daniele De Rossi. Ad annunciarlo la famiglia dell'ex capitano della Roma dal '54 al '69, attraverso il nipote, Massimo Liofredi.

Addio a Giacomo Losi

Il motivo del suo soprannome spiega non solo come si sia guadagnato l'affetto dei tifosi, ma quanto lui stesso amasse la maglia giallorossa.

Durante una partita con la Sampdoria, si infortunò alla gamba, ma rimase in campo per difendere la porta dato che non erano previste dal regolamento le sostituzioni per infortunio.

L'annuncio

«Zio Giacomo stasera è andato in cielo», ha ricordato Massimo Liofredi, «È rimasto attaccato fino all'ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un amore smisurato e che continuava a seguire in ogni occasione. Per tanti anni è stato il giocatore più rappresentativo della As Roma, battuto in fotofinish dai grandi Francesco Totti e Daniele De Rossi». Losi lascia la moglie Luciana Renzi e il figlio Roberto e i nipoti.