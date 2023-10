Domenica 15 Ottobre 2023, 16:33

Ha i contorni ancora oscuri ciò che è accaduto venerdì sera in una casa di Borgo Faiti, a Latina, dove un uomo è caduto dal balcone della sua abitazione riportando ferite e traumi talmente gravi da rendere necessario il suo trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in condizioni gravissime.

L'uomo era nell'appartamento in cui vive da solo e che si trova in una palazzina del borgo pontino, una persona che vive di fronte ha sentito il tonfo del corpo caduto nel cortile e ha iniziato a urlare, non si sa se lo ha visto precipitare, ma dalle testimonianze dei vicini sembra che lo abbia visto riverso a terra in una pozza i sangue. A quell'ora, poco dopo le 20, la maggior parte delle famiglie era a tavola per cena, alle urla dell'uomo si sono precipitati fuori e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.Una volta giunti sul posto i soccorsi, intervenuti con un'ambulanza del 118 e un'auto medica, hanno stabilizzato l'uomo, apparso subito in condizioni molto gravi, e lo hanno trasferito l'uomo all'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi. Gravissime, infatti, sono state le ferite e i traumi riportati a seguito della caduta, a causa dei quali è stato ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio pontino, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione diretto dal professor Carmine Cosentino.Non è ancora chiaro cosa abbia causato la caduta dal terrazzo. Ad indagare sono i carabinieri del comando provinciale di Latina, i quali stanno cercando di accertare cosa abbia determinato la caduta, se stava lavorando sul terrazzo e si è sporto troppo sbilanciandosi e cadendo. Tra l'altro un volo di pochi metri, l'abitazione dell'uomo di 54 anni si trova infatti al primo piano.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aprire la porta dell'appartamento che è stato posto sotto sequestro, un intervento necessario per capire se ci sono elementi che aiutino a ricostruire la dinamica dell'incidente domestico, se ci sono cose nel terrazzo che diano indicazioni in questo senso.I vicini di casa raccontano di un uomo tranquillo, preciso, che teneva la casa sempre in ordine, ecco perché pensano stesse sistemando qualcosa nel terrazzo. I militari dell'Arma stanno indagando per non escludere alcuna ipotesi. Non essendoci nessuno in casa, infatti, gli uomini del comando provinciale stanno cercando di individuare elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto sulla quale, vista la gravità del caso, vige il più stretto riserbo. Data l'ora in cui si è verificata la caduta, inoltre, in pochi si sono accorti di quello che stava avvenendo e anche ieri mattina gran parte degli inquilini e degli abitanti del borgo non erano a conoscenza dell'episodio anche se, con il passare delle ore, la voce si è pian piano sparsa in tutta la zona. Spetterà adesso ai militari dell'Arma, guidati dal comandante provinciale Christian Angelillo, fare luce e chiarire le cause.