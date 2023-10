Frosinone, alberi pericolanti: piano di interventi per evitare problemi con il maltempo

Un piano per la gestione e cura degli alberi nel capoluogo, anche in vista della stagione autunno invernale e dei rischi legati al maltempo. Il piano è previsto per legge ed è uno strumento importantissimo, soprattutto con il cambiamento climatico che ci sta abituando a veri e propri nubifragi e forte vento. Si ricorderà che lo scorso anno, nei pressi della galleria "Roma", la caduta di alberi lasciò la città divisa a metà per giorni, causando notevoli disagi al traffico. Fortuna che quando caddero gli alberi (foto) non c'erano auto di passaggio. «Il Comune di Frosinone è proprietario di oltre 4.000 alberi, la maggior parte dei quali va a costituire viali alberati, quali Viale Roma, Viale America Latina, viale Mazzini, via Marittima. Vi sono poi le essenze presenti in parchi, giardini e scuole ha dichiarato il sndaco Riccardo Mastrangeli - Si tratta di un importante patrimonio arboreo. La valorizzazione e l'implementazione di questo patrimonio passa anche per puntuali attività di manutenzione e cura, al fine di tutelare e salvaguardare lo stato fitosanitario e di stabilità degli alberi presenti in città e la sicurezza dei cittadini».

«Il piano di gestione e cura degli alberi prevede tre distinte fasi ha dichiarato il vicesindaco Scaccia La prima riguarda gli interventi di controllo, dai quali potrebbe emergere la necessità di abbattere alcuni esemplari presenti in zone ritenute a rischio.

Ciò può avvenire qualora ad una analisi siano riscontrate, su essenze di prima grandezza come ad esempio tigli e platani, pessime condizioni vegetative e scadenti condizioni di stabilità, che possono determinare una riduzione del fattore di sicurezza, provocando danni a persone e cose».