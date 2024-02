Minaccia di buttarsi da 17 metri, paura a Pescara: l'uomo in bilico sul balcone da 24 ore, di recente aveva cambiato sesso

È salito intorno alle 14, a piedi nudi, sulla balaustra di un balcone della casa in cui abita, a Pescara, ingresso in piazza Spirito santo, affaccio sulla retrostante via Rieti. E ci è rimasto fino a stamattina, con la minaccia costante di gettarsi nel vuoto da un altezza di circa 17 metri. L’appartamento di D.D.D., 23 anni, identità maschile acquistata dopo un cambio di sesso anagrafico, si trova infatti al quarto piano di un grosso condominio a forma di “U”, che ospita al piano terra locali commerciali.

Chi è

A tenere in scacco le forze dell’ordine e le squadre di soccorso, in difficoltà rispetto a qualsiasi ipotesi di intervento a causa delle condizioni logistiche, è un soggetto dalla personalità complessa, con alle spalle, fra l’altro, un recente arresto della polizia per una lite violenta.

Dove è scattato l'allarme

L’intero isolato compreso tra via Napoli, via Rieti e piazza Spirito Santo, è stato sigillato dalla polizia locale, mentre la gestione della crisi è stata assunta da personale della questura, sul posto anche con negoziatori specializzati.

Cosa è successo

L’uomo, nato biologicamente donna con il nome di Roberta, si è barricato in casa da solo e si trova su un balcone presidiato da un cane di grossa taglia, che rende impossibile un intervento acrobatico dall’alto.

Attraverso le finestre delle scala condominiale, protette da inferriate, i negoziatori della polizia hanno a lungo dialogato con lui, nel tentativo, vano di convincerlo a desistere. Ulteriore complicazione, la vista delle divise che rende particolarmente nervoso il soggetto, ragion per cui il primo cordone di sicurezza è stato costretto ad arretrare di diversi metri rispetto al teatro delle operazioni. I vigili del fuoco, poi, hanno incontrato difficoltà ad accedere a un ampio terrazzo posto al piano ammezzato, che trova sulla verticale del balcone dal quale l’aspirante suicida minaccia di gettarsi. In tarda serata un materasso gonfiabile è stato posizionato nel cortile condominiale, il più vicino possibile all’ipotetico punto di caduta. Sul posto è presente anche l’autoscala, pronta a intervenire.

Cedimento

Stamattina sta ancora lì, non interagisce con i negoziatori, si innervosisce se si tentano manovre di avvicinamento. La situazione sembra senza via uscita, ora si temono tempo in peggioramento e cedimento fisico dovuto ad assenza di alimentazione e idratazione e intorpidimento.