Sistema la tenda e si sporge dal balcone: donna di 46 anni precipita per otto metri. Solo fratture

Tragedia sfiorata a Magliano dei Marsi, in provinai dell'Aquila. Una donna di 46 anni, italiana, è precipitata ieri pomeriggio dal balcone di casa, un appartamento del secondo piano di una palazzina di via Don Luigi Orione. La donna, soccorsa dal personale del 118 e poi dall’elisoccorso, è arrivata all’ospedale de L’Aquila vigile, ha escoriazioni e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo confermano i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale. La donna parla normalmente, ha spiegato cosa le è successo e risposto con esattezza alle domande dei medici. Lamenta dolori per escoriazioni e traumi in diverse parti del corpo, ma non si tratterebbe di ferite gravi, in particolare ha ferite alle dita e fratture. La donna appare in condizione discrete, è stata sempre vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi apparenti danni neurologici. I medici stanno facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia, ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi e gli accertamenti completi, con il ricovero.



Pare che la sua caduta dal balcone - un volo di otto metri - sia stata attutita dai ferri e dai fili per stendere i panni dei piani sottostanti, che hanno creato un rallentamento della caduta. Da una prima ricostruzione sembra che la donna stesse sistemando la tenda del balcone che aveva ceduto da un lato, ma si sarebbe esposta troppo ed è precipitata drammaticamente nel vuoto. Non era sola in casa e i figli si sono subito resi conto dell’incidente e hanno dato l’allarme. I vicini hanno contattato immediatamente il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale che stanno effettuando gli accertamenti. «Una donna energica e grande lavoratrice - dice Pasqualino De Cristofano, sindaco di Magliano Dei Marsi - lavora all’autogrill dell’autostrada da anni». È sposata con due figli e approfitta del giorno di riposo per provvedere alle piccole manutenzioni della casa.

Ieri, domenica delle Palme, a quell’ora, verso le 13,30, i raggi del sole entravano prepotenti nell’appartamento e per questo aveva deciso di abbassare la tenda. Ma da un lato non scendeva e per questo la donna ha preso la sedia e una volta sopra si è esposta cadendo nel vuoto.

«Stavo passando in quel momento in strada - dice un soccorritore - e ho visto la donna a terra. Era vigile e si lamentava per il dolore al bacino. È stata veramente fortunata». In pochi minuti sono accorse sul luogo dell’incidente decine di persone, richiamate dalle urla della donna che era a terra, ma un uomo ha impedito che venisse rimossa in attesa dei sanitari del 118 che sono arrivati da Tagliacozzo subito dopo. La donna è stata prima stabilizzata e poi trasferita su una barella in attesa dell’elisoccorso che ha trasferito la 46enne al nosocomio aquilano.